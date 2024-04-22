«Динамо-Ак Барс» завоевало Суперкубок России по хоккею на траве

Хоккеисты на траве из казанского «Динамо-Ак Барс» в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России. Они становились обладателями трофея в 2021, 2022 и 2023 годах и снова добились его в этом году. Лишь однажды, в 2019 году, Суперкубок завоевали игроки ХК «Динамо-Электросталь».

В матче с подмосковными одноклубниками татарстанские хоккеисты взяли верх со счетом 3:2. Гости дважды вели в поединке, но казанской команде удалось одержать победу. Матч состоялся 21 апреля.

В первом тайме Илья Бартенев из подмосковной команды забил гол в ворота казанцев, но Артур Атаев сравнял счет. Во втором тайме Марат Хайруллин вновь вывел гостей вперед, но Александр Гилев смог забить ответный мяч. Победную точку в игре поставил Алексей Соболевский.

Ранее спортивная редакция «Реального времени» рассказала о первых годах становления команды, без которой сейчас не было бы самого титулованного клуба республики.

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Разиль Самигуллин