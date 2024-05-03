Сотрудники Европола раскрыли серию краж редких произведений русской классики

Фото: Максим Платонов

Европол задержал девять граждан Грузии, которых подозревают в причастности к масштабной краже редких книг русских писателей. Операция по задержанию проходила в нескольких странах Евросоюза, включая Францию, Эстонию и Литву. Под угрозой оказалось более 170 ценных антикварных изданий, общая стоимость которых составила €2,5 млн.

Согласно данным следствия, преступники специализировались на краже редких книг русской литературы, в частности первых изданий произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. Подозреваемые действовали под прикрытием исследовательских интересов, обращаясь к библиотекам с запросами на предоставление книг для изучения. Затем, украв экземпляры, они фотографировали и измеряли их, возвращали оригиналы и при следующем посещении меняли на копии. По данным Европола, подделки были высокого качества.

Эта организованная группировка стала объектом внимания правоохранительных органов после серии краж, замеченных в различных европейских библиотеках. Например, в апреле 2022 года Латвийская национальная библиотека обнаружила пропажу 17 экземпляров, а библиотека Варшавского университета потеряла почти 80 книг. В январе текущего года девять изданий были похищены из Национальной библиотеки Франции. Причем многие пропажи были обнаружены только после сообщений правоохранительных органов о серии краж.

Интересно, что похищенные книги впоследствии продавались на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Однако гендиректор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров отмечает, что предметы с маркировкой государственных библиотек не могут быть приняты на аукционы. Тем не менее непомеченные экземпляры могут легально продаваться.

В ходе операции правоохранительные органы изъяли более 150 книг, а одно из изданий уже возвращено в библиотеку во Франции. Сейчас следствие продолжает работу над выяснением судьбы остальных книг и установлением полной степени вовлеченности подозреваемых.

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Екатерина Петрова