В Татарстане вводится противопожарный режим

Фото: Динар Фатыхов

С 22 апреля по 15 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим, о чем сообщил начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.



За последние годы в республике были зарегистрированы 213 пожаров, в результате которых погибли 6 человек, пострадали 18 человек и спасены 16 человек. С 1 по 20 апреля этого года в Казани произошло 37 пожаров, из которых 22 случая пришлись на жилой сектор, а 15 — на горение сухой травы и твердых бытовых отходов.

Чанкин напомнил, что в этот период запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, а также применение пиротехнических изделий 1—3 классов опасности в населенных пунктах.

Несоблюдение правил грозит серьезными штрафами: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей; а для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

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Рената Валеева