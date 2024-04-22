Исполняющим обязанности главы Тукаевского района стал Рустем Закиров

Фото: пресс-служба Тукаевского муниципального района

Рустем Закиров назначен исполняющим обязанности главы Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. Ранее он был заместителем Фаила Камаева, ныне находящегося под стражей в СИЗО-5 в Чистопольском районе. Об этом сообщает telegram-канал «РБК Татарстан».

Напоминаем, по версии следствия, в 2022 году экс-глава Тукаевского района Камаев получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что посодействовал этой фирме в заключении договоров подряда на строительные работы на территории района и в своевременной оплате.

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Рената Валеева