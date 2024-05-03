Больше половины россиян сообщили о росте расходов на подготовку дачи к сезону

Почти 22% россиян не представляют дачные работы без использования садовой техники. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование фирмы Starwind. При этом почти половина россиян за последние 2 года только осознали эту необходимость. Больше половины россиян отмечает, что в этом году подготовка дачи к сезону потребовала больших расходов.

В топ категорий, на которые дачники стали тратить больше, вошли садовая техника (45%), инвентарь и саженцы (43%), удобрения (42%).

При выборе техники для дачи россияне обращают внимание на цены. Так, почти треть (30%) предпочитают покупать более доступные модели, а 22% остаются приверженцами любимых брендов техники, хотя отмечают ее подорожание. Еще 17% опрошенных стали покупать технику более дорогих брендов. При этом, напомним, в Казани цены на рассаду выросли вдвое.

Также дачники стали внимательнее относиться к обустройству своего участка. 43% опрошенных больше тратят на садовую мебель и декор, а 35% ведут на участке активное строительство и делают ремонт. Дача перестает ассоциироваться только с огородом, а становится полноценным местом для загородного отдыха.

— Дачный сезон всегда требует значительных вложений, сил и времени в подготовку участка, его облагораживание, садово-огородные работы. Большинство дачников стараются облегчить себе эти работы за счет использования техники. Только 5% дачников предпочитают делать все вручную. При этом садовая техника пользуется спросом даже со стороны тех людей, для которых дача — это место отдыха», — прокомментировал директор по продукту Starwind Александр Галкин.

Большинство россиян начинают заниматься дачными работами в молодости. Так, 30% опрошенных рассказали, что начали работать на даче еще в детстве или юношестве. Почти половина респондентов обзавелись дачным участком в возрасте 20—40 лет. И только 5% россиян уделяют внимание даче после 40 лет.

Для многих россиян дачный участок становится местом для времяпровождения с семьей: там можно не только пообщаться и отдохнуть, но и провести время с пользой. Например, две трети опрошенных (70%) работают на даче с семьей.

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Олег Исаков