В Вахитовском районе Казани частично ограничат движение транспорта по улице Меховщиков

В Казани на улице Меховщиков в Вахитовском районе частично перекроют движение транспорта. Это связано с прокладкой трассы газопровода на территории Ново-Слободской мечети.

По сообщению городского комитета внешнего благоустройства, с 26 апреля по 17 мая будет частично закрыто движение в районе здания №20 по ул. Кызыл Татарстан по направлению к улице Эш Урам.

Напомним, что в прошлом году на средства благотворителей началась реставрация Ново-Слободской мечети 1801—1805 годов постройки. В рамках проекта планируется вернуть мечети ее исторический облик, включая восстановление четырехъярусного минарета.

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Рената Валеева