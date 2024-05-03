Самолет «ЮТэйр» повредил шасси при посадке в Красноярске

Вчера вечером самолет Ан-74ТК-100 (RA-74051) авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший вахтовую перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, совершил посадку в аэропорту Емельяново. На его борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа.

После посадки самолет освобождал взлетно-посадочную полосу, когда командир воздушного судна доложил о невозможности дальнейшего руления. Причиной стало подозрение на разрушение пневматика основного шасси. Самолет остановился на рулежной дорожке.

Прибывший инженерно-технический персонал осмотрел Ан-74 и подтвердил повреждение шасси. Пассажиров доставили в аэровокзал на автобусах. Самолет отбуксировали на место стоянки на перроне. Все это время аэропорт продолжал работать в штатном режиме.

Транспортная прокуратура Красноярска инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Рената Валеева