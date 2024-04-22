В 2023 году в России собрали 145 млн тонн зерна

В 2023 году российские аграрии собрали 145 миллионов тонн зерна после доработки. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом в общем объеме производства зерна увеличился удельный вес кукурузы на зерно, риса, гречихи, проса и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Основными производителями зерна в России являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Согласно данным Росстата, топ-3 зерновых культуры по производству в 2023 году выглядят следующим образом:

пшеница — 64,0%;

ячмень — 14,6%;

кукуруза на зерно — 11,5%.

Ранее правительство России установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур за пределы Евразийского экономического союза. Общий объем дополнительной квоты — 5 миллионов тонн.

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Разиль Самигуллин