На трассе М-12 начали строительство моста через реку Белую трассы Дюртюли — Ачит в Башкортостане

В Республике Башкортостан начались работы по устройству пролетного строения на мосту через реку Белую на трассе Дюртюли — Ачит. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Этот участок протяженностью 140 км является одним из трех этапов масштабного строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Крупным искусственным сооружением на этом участке станет мост через реку Белую длиной более 813 м. Специалисты уже забетонировали первый пролет моста протяженностью 63 м и приступили к устройству всего пролетного строения.

Всего на первом этапе строительства задействовано более 4 тысяч человек и около 1,7 тыс. единиц техники. Работы развернуты на всех 56 сооружениях первого этапа, который заканчивается развязкой на границе Республики Башкортостан и Пермского края.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что земляные работы на трассе в Башкортостане завершены на 90%. Строители выполнили выемку более 18 млн кубометров грунта из запланированных 20,4 млн кубометров, а также устройство насыпи общим объемом более 14 млн кубометров. Также строители завершают устройство водопропускных труб и переустройство инженерных коммуникаций.

Общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 км. Кроме Республики Башкортостан, трасса пройдет по территориям Пермского края и Свердловской области. Запустить движение по М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит планируется в конце 2024 года.

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Рената Валеева