Премия Мориса Ваксмахера объявила лауреатов

Фото: Предоставлено издательством Corpus

Премию Мориса Ваксмахера присуждают ежегодно за лучший перевод французской литературы на русский язык. Премия была учреждена в 1996 году посольством Франции в России. В этом году премия возобновила свою работу после трехлетнего перерыва.

В номинации «Художественный перевод» были награждены:

Алла Беляк за перевод романа Матиаса Энара «Ежегодный пир погребального братства» (издательство Polyandria NoAge);

Елена Трусина за перевод двух томов из трилогии Лейлы Слимани «Страна других» (издательство Corpus);

Мария Зонина за перевод романа Мишель Уэльбека «Уничтожить» (издательство Corpus).

В номинации «За вклад в культуру» наградили издательство Corpus и «Издательство Яромира Хладика». Кроме этого, Французская Республика наградила Орденом искусств и литературы Наталью Мавлевич и Елену Баевскую.

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Екатерина Петрова