Премия Мориса Ваксмахера объявила лауреатов
Премию Мориса Ваксмахера присуждают ежегодно за лучший перевод французской литературы на русский язык. Премия была учреждена в 1996 году посольством Франции в России. В этом году премия возобновила свою работу после трехлетнего перерыва.
В номинации «Художественный перевод» были награждены:
- Алла Беляк за перевод романа Матиаса Энара «Ежегодный пир погребального братства» (издательство Polyandria NoAge);
- Елена Трусина за перевод двух томов из трилогии Лейлы Слимани «Страна других» (издательство Corpus);
- Мария Зонина за перевод романа Мишель Уэльбека «Уничтожить» (издательство Corpus).
В номинации «За вклад в культуру» наградили издательство Corpus и «Издательство Яромира Хладика». Кроме этого, Французская Республика наградила Орденом искусств и литературы Наталью Мавлевич и Елену Баевскую.
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