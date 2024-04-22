В Татарстане на постройку моста в Тукаевском районе выделят 61 млн рублей

В Тукаевском районе Татарстана на постройку нового моста через реку Мелекеску в селе Мелекес выделят 61 млн рублей. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Длина моста составляет 21,9 метра. Исполнитель заказа обязуется выполнить работы по постройке опоры, монтажу пролетного строения, а также по устройству подхода к мосту, мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и его подходах. Работы начнутся в мае 2024 года.

На время строительства моста автотранспорт будет перемещаться по временной схеме организации дорожного движения по существующей дорожно-уличной сети с закрытием движения по объекту. После завершения строительства будет организована постоянная схема движения.

Напомним, на капитальный ремонт моста через реку Мензелю в селе Сарманово в Сармановском районе Татарстана выделят 233,2 млн рублей. Все работы должны быть выполнены в срок до 25 июля 2025 года.

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Разиль Самигуллин