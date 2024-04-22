Росреестр выявил более 6,1 тысячи гектаров для создания туристических объектов

Росреестр с 2022 года реализует проект «Земля для туризма». В его рамках было выявлено 669 земельных участков и территорий общей площадью более 6,1 тысячи гектаров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Проект направлен на вовлечение земель в оборот для создания туристических объектов. Только с начала этого года было обнаружено 38 участков площадью 272,08 гектара, а также 493 объекта туристического интереса. Росреестр не просто создает банк земельных участков, но и работает над их вовлечением в оборот. Уже 38 территорий площадью 171,7 гектара были предоставлены в пользование заинтересованным лицам.

Как отметил Марат Хуснуллин, проект способствует развитию внутреннего туризма и обеспечению качественного отдыха россиян, а также в целом влияет на рост экономики страны. На сегодняшний день участниками проекта стали уже 48 субъектов. До конца 2024 года планируется увеличить их число до 60.

В рамках сервиса «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте размещены сведения о 564 свободных участках общей площадью 5143,06 гектара. Любой желающий может получить информацию о свободных участках и подать заявление на их получение, в том числе потенциальные инвесторы.

Наибольшее количество земельных участков, возможных для вовлечения в туристскую деятельность, выявлено в Приволжском федеральном округе — 186 участков общей площадью 1824 гектара. Здесь лидерами стали Республика Башкортостан (13 участков площадью 615 гектаров), Саратовская область (31 участок площадью 300 гектаров) и Самарская область (32 участка площадью 257 гектаров).

Поиском подходящих территорий в регионах занимаются оперативные штабы, они же анализируют потенциал этих территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профессионального сообщества.

Напомним, по информации от туроператоров, в 2024 году прогнозируется увеличение потока иностранных туристов, посещающих Россию. Ожидается, что лидером по числу туристов станет Китай, а также есть хорошие перспективы для Таиланда.

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Разиль Самигуллин