В Казанской епархии собрали 1,6 млн рублей для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области

Приходы Казанской епархии откликнулись на призыв о помощи пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области. Благодаря собранным средствам были закуплены необходимые вещи для пострадавших.

На собранные деньги приобрели мотопомпы и рукава для откачки воды, осушители воздуха, раскладушки и спальные комплекты, а также пластиковые бутылки для разлива питьевой воды.

Раздача воды организована в скиту Иверского женского монастыря города Орска. Ежедневно добровольцы наполняют около тысячи бутылок для последующей раздачи жителям. Техническую воду привозят в специальных цистернах, питьевую — из обители в бутылках.

Руководитель службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань» Ольга Варганова доставила в Орскую епархию вещи из списка актуальных нужд, которые были приобретены на пожертвования прихожан храмов республики.

Ранее жители и организации Альметьевска проявили солидарность, собрав всего лишь за 4 дня 12 тонн гуманитарной помощи для Оренбургской области. Вещи первой необходимости, такие как одежда, обувь и продукты питания, увозили на грузовиках, своих машинах и даже из ближайших магазинов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин