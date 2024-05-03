«Автодор» предупредил о смене схемы движения по трассе М-1

В Можайском городском округе начались работы по реконструкции федеральной трассы М-1 «Беларусь», в связи с чем изменилась схема движения в районе поселка Дорохово и деревни Шелковки.

До декабря 2024 года въезд и выезд в населенные пункты будет осуществляться через трассу А-108. Въезд и выезд на М-1 «Беларусь» в районе перекрестка с улицей Первомайской временно закрыт, при этом проезд по самой улице сохранится.

«Автодор» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Автодор

Выезд и въезд на улицу Мира можно будет осуществить через Можайское шоссе.

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Рената Валеева