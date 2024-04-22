Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре 22 и 23 апреля

Гидрометцентр Татарстана сообщил о неблагоприятных погодных условиях на территории республики, в том числе в Казани.

С 16.00 сегодняшнего дня, 22 апреля, и до 22.00 вторника, 23 апреля, в некоторых районах прогнозируются грозы и сильный ветер со скоростью 15—20 м/с.

В дневное и вечернее время 23 апреля ожидается усиление ветра до 23 м/с, а также локальные ливни и град.

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Рената Валеева