После пасхальной службы в Казани организуют спецподачу транспорта
В Казани 5 мая после окончания пасхальной службы организуют спецподачу общественного транспорта. На остановке «Центральный стадион» к двум часам ночи горожан будут ждать пять автобусов и один троллейбус, сообщили в Комитете по транспорту города.
Автобусы отправятся по следующим направлениям:
- в сторону Советского района до поселка Дербышки;
- до микрорайона Азино-1 через Советскую площадь;
- до остановки «10-й микрорайон»;
- в сторону Авиастроительного района;
- в сторону Кировского района.
Троллейбус повезет пассажиров в сторону Ново-Савиновского района.
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