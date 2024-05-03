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После пасхальной службы в Казани организуют спецподачу транспорта

14:32, 03.05.2024
После пасхальной службы в Казани организуют спецподачу транспорта
Фото: Реальное время

В Казани 5 мая после окончания пасхальной службы организуют спецподачу общественного транспорта. На остановке «Центральный стадион» к двум часам ночи горожан будут ждать пять автобусов и один троллейбус, сообщили в Комитете по транспорту города.

Автобусы отправятся по следующим направлениям:

  • в сторону Советского района до поселка Дербышки;
  • до микрорайона Азино-1 через Советскую площадь;
  • до остановки «10-й микрорайон»;
  • в сторону Авиастроительного района;
  • в сторону Кировского района.

Троллейбус повезет пассажиров в сторону Ново-Савиновского района.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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