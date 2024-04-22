Рустам Минниханов выступил на пленарной сессии «Иннопром. Центральная Азия»

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» прошло мероприятие с участием заместителя председателя правительства России, министра промышленности Дениса Мантурова, а также заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

— Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. Особая заслуга в этом принадлежит президентам двух стран, — обратился к участникам Рустам Минниханов.

Татарстан вносит свой вклад в укрепление межгосударственных связей. В октябре прошлого года в Казани прошел Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

— По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и превысил 370 миллионов долларов, — отметил Рустам Минниханов. Рост показателя стал возможным благодаря развитию связей Татарстана с рядом регионов Узбекистана, сотрудничеству по линии ведущих татарстанских компаний и организаций.

Глава республики также привел в пример ключевые крупные проекты, реализуемые в Узбекистане совместно с Татарстаном: химико-индустриальный технопарк «Чирчик», филиал Казанского федерального университета в Джизаке, технопарк «Джизак», Центр симуляционной медицины филиала КФУ. На данный момент ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».