Казанцев ждет шестидневная рабочая неделя

У казанцев на этой неделе будет шесть рабочих дней, включая субботу, 27 апреля. Затем граждане, работающие при пятидневке, будут отдыхать четыре дня в связи с Праздником Весны и Труда.

Ранее депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение новый законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Предлагается внести изменение в статью Трудового кодекса и установить для многодетных родителей рабочую неделю продолжительностью не более 35 часов.

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Разиль Самигуллин