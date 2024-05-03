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«Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства Вахитовского и Приволжского района Казани после капремонта

15:15, 03.05.2024
«Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства Вахитовского и Приволжского района Казани после капремонта
Фото: Реальное время

Муниципальное унитарное предприятие г. Казани «Водоканал» объявило тендер на благоустройство участков после проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций и сооружений. Работы будут проводиться на территории Вахитовского, Приволжского и других смежных районов.

Начальная цена контракта составила 22 196 336 руб. 76 коп. Источник финансирования — собственные средства МУП «Водоканал».

В рамках работ планируется провести ряд мероприятий по благоустройству зеленой зоны и улиц интенсивного пользования. В частности, предусмотрены:

  • подготовка почвы для устройства газонов;
  • посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных;
  • разборка асфальтобетонных и щебеночных покрытий;
  • демонтаж бортовых камней;
  • погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов;
  • устройство оснований из щебня определенных фракций;
  • розлив вяжущих материалов;
  • укладка асфальтобетонного покрытия;
  • разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами;
  • установка бетонных бортовых камней.

Работы должны быть выполнены с даты заключения договора по 30 октября 2024 года.

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Рената Валеева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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