«Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства Вахитовского и Приволжского района Казани после капремонта
Муниципальное унитарное предприятие г. Казани «Водоканал» объявило тендер на благоустройство участков после проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций и сооружений. Работы будут проводиться на территории Вахитовского, Приволжского и других смежных районов.
Начальная цена контракта составила 22 196 336 руб. 76 коп. Источник финансирования — собственные средства МУП «Водоканал».
В рамках работ планируется провести ряд мероприятий по благоустройству зеленой зоны и улиц интенсивного пользования. В частности, предусмотрены:
- подготовка почвы для устройства газонов;
- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных;
- разборка асфальтобетонных и щебеночных покрытий;
- демонтаж бортовых камней;
- погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов;
- устройство оснований из щебня определенных фракций;
- розлив вяжущих материалов;
- укладка асфальтобетонного покрытия;
- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами;
- установка бетонных бортовых камней.
Работы должны быть выполнены с даты заключения договора по 30 октября 2024 года.
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