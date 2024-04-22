ФАС России усилила контроль за порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам усилить контроль за порядком установки и эксплуатацией рекламных конструкций.

Согласно закону о рекламе, органы местного самоуправления наделены полномочиями по регулированию установки и эксплуатации рекламных конструкций. В рамках этих полномочий администрации населенных пунктов могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение.

Реклама, установленная без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, дает своим владельцам необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и лишает бюджет муниципалитетов возможных выплат.

В рамках исполнения поручения ФАС России территориальные органы должны усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Кроме того, ФАС проведет совместные совещания с органами исполнительной власти и участниками рынка.

Уполномоченные органы получат запросы о наличии утвержденных схем размещения наружной рекламы и о мероприятиях, которые органы власти предпринимают для выявления незаконно установленных рекламных конструкций. Если схема размещения отсутствует, то уполномоченному органу будет выдано предупреждение.

Напомним, с начала 2024 года ФАС на маркетплейсах заблокировала более 2 млн карточек. Данные действия были выполнены в рамках реализации практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

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Разиль Самигуллин