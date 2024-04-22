Рустам Минниханов принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия»

В Ташкенте проходит Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». В ней принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. В выставке участвуют более 700 компаний из 35 стран. Они представляют различные отрасли, такие как машиностроение, металлургия, энергетика, химическая промышленность, информационные и телекоммуникационные технологии.

На выставке представлен стенд Татарстана, на котором свою продукцию презентуют крупные промышленные предприятия республики: «Эйдос», «КЭР-холдинг», КМПО, завод «Таткабель», Казанский вертолетный завод и другие.

Ранее Рустам Минниханов посетил производство алюминиевого профиля Benkam alu extrusions и завод по выпуску силовых кабелей Hayat Power Cables в свободной экономической зоне города Навои.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».