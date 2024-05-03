Казанцы рассказали, почему работают в майские праздники

Фото: Максим Платонов

49% трудоустроенных казанцев отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни, чтобы закрыть рабочие долги. Каждый четвертый (30%) делал это по просьбе работодателя, и только 10% хотели бы получить премию. Такие данные следуют из результатов опроса* аналитического центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).



Половина (58%) респондентов из Казани отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают.

Задачи казанцев в майские праздники не сильно отличаются от трудовых будней. 46% опрошенных рассказали, что готовят отчеты, 39% обсуждают рабочие процессы с коллегами, 20% занимаются своими будничными рабочими задачами.

Планируют забыть о работе на оставшихся майских праздниках лишь треть опрошенных (31%). Среди тех, кто будет работать, каждый четвертый сделает это по своей инициативе, 22% не будут заниматься задачами без необходимости, и только 15% — по просьбе работодателя. Меньше всего казанцы хотели бы работать в День Победы (9 мая) — такой вариант ответа выбрали 32% опрошенных. При этом половина считает, что в праздничные дни необходимо отдыхать.

— По данным опроса, самозанятые и индивидуальные предприниматели на 15% реже работают на майских праздниках, чем остальные респонденты. Их ключевая цель — выполнить задачи, которые прописаны в договоре с заказчиком, к дате, которую обычно устанавливает самозанятый. Таким образом, самозанятые и ИП могут регулировать свою нагрузку, — комментирует юрист Анна Чеботарева, эксперт Консоль.Про. — Согласно трудовому законодательству, нельзя заставить сотрудника работать в праздники — нужно его письменное согласие. Кроме того, работу в праздники нужно оплатить в двойном размере или дать право на отгул. Самозанятые же могут выполнять задачи в выходные, дополнительной оплаты по закону за это нет.

Каждый четвертый респондент из Казани надеется компенсировать работу в выходные и праздничные дни отгулами в другие месяцы года. 21% возьмут дополнительные дни отпуска летом или осенью.

