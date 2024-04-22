Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмутом Гюрджаном.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Татарстаном и Турцией. Рустам Минниханов подчеркнул, что укрепление отношений между Россией и Турцией является важной задачей.

Он также напомнил, что Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в 2,5 раза и составил 2,9 млрд долларов. Турецкие компании инвестировали в республику около 2,5 млрд долларов. Рустам Минниханов выразил благодарность руководству Турции за поддержку проектов Татарстана.

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