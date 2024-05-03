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Владимир Путин назначил Игоря Мартынова послом России в Буркина-Фасо

12:06, 03.05.2024

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Буркина-Фасо Алексея Салтыкова.

Напомним, российское представительство в Буркина-Фасо начало работать с 1 февраля.

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Олег Исаков
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