Владимир Путин назначил Игоря Мартынова послом России в Буркина-Фасо
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов.
Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Буркина-Фасо Алексея Салтыкова.
Напомним, российское представительство в Буркина-Фасо начало работать с 1 февраля.
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