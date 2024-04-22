Рынок акций открылся снижением индексов на фоне ухудшения сырьевой конъюнктуры

Сегодня утром российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней сырьевой обстановки. Это связано с падением стоимости нефти марки Brent ниже 86 долларов за баррель и удешевлением металлов. Об этом сообщает «Интерфакс».

За первую минуту торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,1% и составил 3 468,6 пункта. Индекс РТС также просел на 0,1%, до 1 172,01 пункта. Цены большинства акций на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Подешевели акции таких крупных компаний, как «Полюс» (-1,6%), «Норникель» (-0,8%), «Магнит» (-0,5%), «НОВАТЭК» (-0,4%), «Роснефть» (-0,3%) и Polymetal (-0,3%). На этом фоне выделяются акции АФК «Система», которые подорожали на 3,3%, а также акции «Яндекса» (+0,7%), «Сургутнефтегаза» (+0,6% и +0,3% «префы»), «Аэрофлота» (+0,5%) и др. Ранее индекс Московской биржи вырос до 3 464 пунктов. Это максимальное значение с февраля прошлого года.

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Разиль Самигуллин