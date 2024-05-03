За минувшую неделю станции контроля воздуха в Казани зафиксировали 21 превышение ПДК сероводорода

В период с 27 апреля по 3 мая станции зафиксировали 21 случай превышения допустимой концентрации сероводорода, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Так, на АСКЗА-1, расположенной в селе Осиново, было зафиксировано 19 превышений допустимой концентрации по сероводороду. На АСКЗА-5, расположенной в Казани на проспекте И. Шакирова, было зафиксировано два превышения по сероводороду.

С начала года 17 автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) выполнено 1,496 млн измерений. В Казани расположено пять таких станций, они выполнили более 464 тыс. измерений.

Также напомним, что с 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник — в это время в городах и районах республики наведут чистоту и порядок: ликвидируют свалки, посадят деревья, очистят берега.

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Олег Исаков