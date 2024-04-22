Татарстан обогнал Россию и ПФО по проценту восстановления вырубленных лесных насаждений

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2023 года в Татарстане восстановили или высадили деревьев на площади в 1,65 раза больше, чем вырубили или погибло, узнало «Реальное время» на основе данных Рослесхоза. По этому показателю республика обгоняет общероссийские показатели и в среднем Приволжский федеральный округ.

При этом среди регионов ПФО Татарстан по отношению площадей восстановленных или высаженных лесов к вырубленным и погибшим оказался лишь на пятой строчке. С огромным отрывом лидирует Саратовская область. Там в 2023 году восстановили 1 487% площадей. Далее с отставанием практически в три раза идет Оренбургская область (596%). Замыкает топ-3 Самарская область с показателем в 197,4%.

Выше Татарстана в топ-5 расположилась Ульяновская область. В ней в 2023 году восстановили 169,8% от площади вырубленных или погибших лесных насаждений. В целом по России этот показатель составляет 135,16%, по Приволжскому федеральному округу — 109%.

Среди других федеральных округов Приволжской по объему восстановления лесов расположился примерно в середине, на пятом месте, как и Татарстан в своем рейтинге. Больше всего доля лесовосстановления в 2023 году была в Северо-Кавказском федеральном округе (338,16%). Следом идут ДВФО (321,73%), ЮФО (279,62%), СФО (123,8%), ПФО. Северо-Западный федеральный округ оказался единственным по итогам 2023 года, в котором уничтожено больше площади лесных насаждений, чем высажено (96,86%), причем такая картинка в СЗФО наблюдается как минимум с 2018 года.

При этом сегодня читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что большая вырубка деревьев идет вдоль трассы Р-239 в Лаишевском районе Татарстана. Как выяснило наше издание, связано это с предстоящими работами по расширению дороги. Восстановление же большей части деревьев и кустарников намечено на 2027 год.

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Артем Гафаров