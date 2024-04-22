«Почему спрашивали у бывшей жены?»: в Пестрецах не хотели ставить мемориальную доску погибшему бойцу

Сначала матери и сестре военного пришел отказ, но позже решение изменили

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Пестречинском района Татарстана местные власти отказали семье погибшего на СВО бойца батальона «Алга» Собира Худайбердыева в установке мемориальной доски. Как рассказала его сестра Гуллола Курбанова, руководители района обещали, что доска точно появится, но потом изменили свое решение, сославшись на отказ бывшей жены Собира. Родственникам военного пришлось обращаться в Госсовет, но и это не помогло. О том, почему семье отказывали в увековечении памяти бойца и как в районе поменяли решение, — в материале «Реального времени».

«Доску начали изготавливать, но потом нам пришел отказ»

Как рассказала сестра Собира Худайбердыева Гуллола, на СВО брат отправился добровольцем в прошлом году. Он записался в ряды татарстанского батальона «Алга». После прохождения обучения вместе с другими бойцами его отправили на херсонское направление. Военный принимал участие в боях под Угледаром, где погиб в шестичасовом бою. Тело военного удалось вытащить с поля боя и доставить домой к семье в Пестречинский район, где они и проживали с 2010 года, переехав в Татарстан из Узбекистана.

По словам Курбановой, в феврале этого года в Пестречинском районе прошел круглый стол с семьями погибших и с уже бывшим главой местной администрации Ильхамом Кашаповым. Там было заявлено, что про каждого военного расскажут на классных часах в школах, где будут присутствовать его родственники. Кроме этого, там было озвучено, что каждому погибшему установят мемориальную доску в школах.

Собир погиб в боях под Угледаром. предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

— Мой брат Собир не учился в Пестречинском районе, мы приехали сюда из Узбекистана. Однако доску начали изготавливать, но потом нам пришел отказ, так как он здесь не учился. Отказ пришел из фонда «Защитники Отечества». После этого я обратилась к депутату Госсовета Татарстана Азату Зиганшину. Я объяснила ему нашу ситуацию, он пообещал взять ситуацию на контроль и заверил, что они будут работать над нашим вопросом. Позже Зиганшин обратился к главе (уже бывшему) Пестречинского района Кашапову. Тот предоставил депутату отказ, написанный бывшей супругой брата. Хотя они уже более 10 лет не в браке, после развода она сразу вышла замуж за другого человека. У Собира от этого брака есть сын, — поделилась Курбанова.

Сестра объясняла чиновникам, что супруга Собира уже давно не имеет к нему никакого отношения. Так как они развелись, когда их общему ребенку было полтора года.

— Как она может предоставлять отказ от мемориальной доски. Этого заявления об отказе ранее не было. Я не понимаю, почему глава спрашивал разрешение у бывшей жены. Позвонила в фонд «Защитники Отечества» и сказала, что хоть брат и не учился в Пестречинском районе, но учится ведь его законный сын. Поэтому мы настаиваем на установке мемориальной доски, так же, как и всем погибшим. Там нам вновь отказали, — подчеркнула сестра военного.

Доску согласовали, но дату открытия опять перенесли

Однако все поменялось 13 апреля, когда семье Собира снова позвонили. Как говорит его сестра, звонок поступил из школы №2. Там попросили Курбанову указать дату рождения и дату смерти брата и рассказали, что открытие будет официальным.

— Провести открытие должны были 18 апреля, но в связи со сменой главы района пока это мероприятие откладывается. Саму мемориальную доску с нами не обсуждали. В старом варианте доски была указана старая дата смерти Собира, но это должны исправить, — объяснила Гуллола Курбанова.

Доску все же установят. предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

Отметим, что изначально в заключении о смерти у Худайбердыева была указана дата 3 марта, хотя не стало его в том бою под Угледаром, 6 февраля.

«Трубу наконец-то подвели»

У сестры и мамы Собира была и еще одна проблема. После смерти бойца они просили у местных властей провести водопровод в дом, где он проживал вместе с мамой до ухода на СВО. Однако руководство Пестречинского района долгое время не шло родственникам на встречу. Семье даже пришлось обращаться в прокуратуру. Но недавно Гуллола Курбанова все же добилась подведения водопровода.

Воду в дом Собира все же провели. предоставлено realnoevremya.ru Гуллолой Курбановой

— Вопрос с водой решился, от центральной колонки нам провели воду в подвал. Выдали документы на техусловия. Труба в дом нам подведена. Теперь хочу обратиться в ЖКХ, чтобы мне помогли с установкой, я готова возместить все затраты, — заключила Курбанова.



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