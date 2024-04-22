Развод на 5 миллиардов: в Казани за вымогательство у мужа судят экс-супругу замглавы исполкома
Сегодня в Московском райсуде Казани начался процесс над бывшей женой казанского чиновника Игоря Куляжева. Он признан потерпевшим по делу на 5 миллиардов рублей, передает журналист «Реального времени».
"35 лет прожили вместе, а теперь он меня еще на 15 хочет посадить»
Инессу Куляжеву, майора полиции в отставке Руслана Заббарова и бывшего налоговика, а ныне — сотрудника юрагентства «Защита безопасности и бизнеса «Эгида» обвиняют в вымогательстве имущества в особо крупном размере.
По версии следователей УВД Казани, после развода Куляжеву не устроили отступные и она наняла бывшего налоговика для розыска нелегальных активов второй половины. После чего дала понять, что претендует на суммы, значительно превышающие официальную зарплату муниципального служащего. На момент воазбуждения в полиции указывали в качестве вымогаемой суммы 19 миллионов, однако к финалу расследования сумма выросла до запредельных 5 миллиардов рублей.
Комментировать обвинения до процесса Куляжева отказалась. Лишь сообщила, что о нынешнем семейном положении своего бывшего не знает. «У меня запрет с ним общаться. Он же жертва, а я — бандитка!» — с возмущением заметила она.
— 35 лет прожили вместе, а теперь он меня еще на 15 хочет посадить, — сообщила она «Реальному времени» уже в перерыве заседания. Вину она не признает.
Заметим, санкция обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ действительно предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
В полиции считают, что, «используя заведомо ложную информацию, позорящую и подрывающую честь и деловую репутацию» заместителя главы исполкома Казани, под угрозой распространения этой информации, обвиняемые требовали активы на 5 миллиардов у представителя власти. Причем денег этих, как полагает следствие, у Куляжева никогда не было.
«Оперативные» встречи в ресторанах и явка с повинной
По данным источников «Реального времени», Куляжевы развелись весной 2023-го, причем перед этим договорились — развод будет мирным, имущество поделим позже. Однако мирным путем решить не получилось. И в ходе встреч на квартире и в ресторанах бывшие члены ячейки общества, каждый в своих целях, вели фиксацию переговоров.
На тот момент бывший глава семьи якобы уже заручился поддержкой оперативников подразделения по борьбе с оргпреступностью и те целенаправленно вели разговор так, чтобы Куляжева выдвинула требования, которые можно было бы «натянуть» на состав преступления.
— Это чисто семейное дело, в которое влезли силовики, указывая, что сумма в 5 млрд рублей изначально прозвучала не со стороны его клиентки — считает адвокат Вениамин Чубаренко, представляющий интересы Инессы Андреевны. — При этом как можно считать угрозой слова об обращении в прокуратуру и антикоррупционное управление?!
Статус уголовного дела эта семейная история получила в августе 2023-го. Причем поначалу в СИЗО отправили всех троих — Куляжеву, Заббарова и Прохорова. Позже Верховный суд РТ посчитал нужным выпустить обвиняемую под домашний арест, а такую же меру пресечения для сотрудничающего со следствием Прохорова попросила избрать подполковник УВД Казани Мунирова. Позднее Куляжевой и Прохорову меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, а пенсионер МВД так и остался в СИЗО.
Заметим, что для сбора информации — имеется ли у бывшего скрытое имущество — Куляжева наняла двух юристов с силовым прошлым, заключив с ними договор и оплачивая услуги.
При этом, как выяснилось на сегодняшнем заседании, ряд обстоятельств дела признает не только Прохоров.
«Заббаров со своим защитником добровольно явились к следователю на первоначальном этапе следственных действий. От него поступила явка с повинной. Он последовательно давал показания и участвовал в следственных действиях», — выступила на заседании сегодня адвокат Рамия Гатауллина, попросив заменить реальный арест домашним и отпустить бывшего силовика к жене, двум детям и не слишком здоровым родителям.
Как уверяют источники «Реального времени», претензии в вымогательстве майор в отставке не признает. Лишь факт работы по договору.
Остальные подсудимые и их адвокаты эту позицию поддержали. А вот адвокат потерпевшего чиновника Нияз Абдразаков был категорически против: «Обстоятельства избрания меры пресечения не изменились, основания — тоже. Считаю смягчение меры пресечения невозможным».
Старший помощник прокурора Московского района Казани Ленар Миннебаев занял такую же позицию. В свою очередь Гатауллина указала — никаких реальных оснований, что ее клиент создавал помехи следствию или давил на свидетелей и потерпевшего нет. Однако суд посчитал нужным оставить Заббарова под стражей еще на три месяца.
Заинтересует ли Генпрокурутуру, СК и ФСЮ собранный экс-женой кейс?
До оглашения обвинений суд сегодня не дошел — Инесса Куляжева просила отложить заседания ввиду болезни ее защитника. Вениамин Чубаренко перенес операцию на ноге и сегодня на суд прийти не смог.
По телефону журналисту «Реального времени» адвокат сообщил, что полностью с пятью томами дела он и его клиентка до сих пор не ознакомлены. Прочитали лишь половину.
«Следователь ограничила нас через суд сроком в 3 дня обвинив в затягивании, хотя другие обвиняемые и адвокаты продолжали процедуру изучения еще две недели. При этом решение суда нами было обжаловано, однако следователь не стала ждать апелляции и просто отказалась выдавать тома», — объяснил адвокат Чубаренко.
По его мнению, сделано это было с той же целью, с какой Заббарова держат под стражей уже 8 месяцев.
К слову обвинение против тройки предполагаемых обидчиков муниципального чиновника утверждала прокуратура Казани. «При этом прокурор Казани 22 года прожил на одной лестничной площадке с Куляжевым», подчеркнул защитник.
Источники «Реального времени» не исключают, что найденная ныне обвиняемыми юристами информация по заданию Инессы Куляжевой может представлять интерес для тех, кто призван контролировать доходы и расходы отдельно взятых чиновников. Отмечается, что некий кейс на 10 страницах уже направлен в Генпрокуратуру, ФСБ, СКР, МВД России, а также в аппарат президента страны и аппарат главы республики. В кейсе упоминаются загранкомандировки, квартиры, машины, а также ряд муниципальных тендеров на весьма солидные суммы. Приводить эти данные без проверки надлежащих органов не имеет смысла.
Следующее заседание запланировано после майских праздников.
Справка
Куляжев Игорь Владимирович
Родился 14 декабря 1965 года в Казани.
Образование:
— В 1991 г. — Окончил Казанский филиал Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (по специальности «электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства»).
Трудовая деятельность:
— В 1984-1986 гг. — Служба в рядах Советской Армии.
— В 1991-1992 гг. — Работа в институте «Татинвестгражданпроект».
— В 1992-2010 гг. — Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, первый заместитель Главы администрации Московского района г.Казани.
— В 2010-2013 г. — Председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани.
— В 2013-2021 г.— Заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства.
— С 19 апреля 2021 г. — Заместитель руководителя Исполнительного комитета г.Казани по вопросам благоустройства.
Награды и звания:
— Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Татарстана (2014 г.).
— Почетная грамота администрации Московского района г. Казани (2000 г.).
— Почетная грамота администрации г. Казани (2002 г., 2004 г.).
— Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
— Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2010 г.).
— Знак отличия «За безупречную службу Казани» II степени (2010 г.).
— Памятные медали XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани (2013 г.), «ХХII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи» (2014 г.).
— Почетная грамота Министерства экологии и природных ресурсов РТ (2015 г.).
— Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани» (2015 г.).
— Памятная медаль за многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство г. Казани, объявлена благодарностью Президента РТ (2015 г.).
— Медаль Татарстана «За доблестный труд» (2018 г.).