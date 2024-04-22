Развод на 5 миллиардов: в Казани за вымогательство у мужа судят экс-супругу замглавы исполкома

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Московском райсуде Казани начался процесс над бывшей женой казанского чиновника Игоря Куляжева. Он признан потерпевшим по делу на 5 миллиардов рублей, передает журналист «Реального времени».



"35 лет прожили вместе, а теперь он меня еще на 15 хочет посадить»

Инессу Куляжеву, майора полиции в отставке Руслана Заббарова и бывшего налоговика, а ныне — сотрудника юрагентства «Защита безопасности и бизнеса «Эгида» обвиняют в вымогательстве имущества в особо крупном размере.

По версии следователей УВД Казани, после развода Куляжеву не устроили отступные и она наняла бывшего налоговика для розыска нелегальных активов второй половины. После чего дала понять, что претендует на суммы, значительно превышающие официальную зарплату муниципального служащего. На момент воазбуждения в полиции указывали в качестве вымогаемой суммы 19 миллионов, однако к финалу расследования сумма выросла до запредельных 5 миллиардов рублей.

Санкция предъявленного обвинения предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Комментировать обвинения до процесса Куляжева отказалась. Лишь сообщила, что о нынешнем семейном положении своего бывшего не знает. «У меня запрет с ним общаться. Он же жертва, а я — бандитка!» — с возмущением заметила она.



— 35 лет прожили вместе, а теперь он меня еще на 15 хочет посадить, — сообщила она «Реальному времени» уже в перерыве заседания. Вину она не признает.

Заметим, санкция обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ действительно предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Для сбора информации о возможном скрытом имуществе бывшего Инесса Куляжева наняла юристов — официально, по договору. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В полиции считают, что, «используя заведомо ложную информацию, позорящую и подрывающую честь и деловую репутацию» заместителя главы исполкома Казани, под угрозой распространения этой информации, обвиняемые требовали активы на 5 миллиардов у представителя власти. Причем денег этих, как полагает следствие, у Куляжева никогда не было.



«Оперативные» встречи в ресторанах и явка с повинной

По данным источников «Реального времени», Куляжевы развелись весной 2023-го, причем перед этим договорились — развод будет мирным, имущество поделим позже. Однако мирным путем решить не получилось. И в ходе встреч на квартире и в ресторанах бывшие члены ячейки общества, каждый в своих целях, вели фиксацию переговоров.

На тот момент бывший глава семьи якобы уже заручился поддержкой оперативников подразделения по борьбе с оргпреступностью и те целенаправленно вели разговор так, чтобы Куляжева выдвинула требования, которые можно было бы «натянуть» на состав преступления.

— Это чисто семейное дело, в которое влезли силовики, указывая, что сумма в 5 млрд рублей изначально прозвучала не со стороны его клиентки — считает адвокат Вениамин Чубаренко, представляющий интересы Инессы Андреевны. — При этом как можно считать угрозой слова об обращении в прокуратуру и антикоррупционное управление?!



Замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев получил в деле статус потерпевшего. https://realnoevremya.ru

Статус уголовного дела эта семейная история получила в августе 2023-го. Причем поначалу в СИЗО отправили всех троих — Куляжеву, Заббарова и Прохорова. Позже Верховный суд РТ посчитал нужным выпустить обвиняемую под домашний арест, а такую же меру пресечения для сотрудничающего со следствием Прохорова попросила избрать подполковник УВД Казани Мунирова. Позднее Куляжевой и Прохорову меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, а пенсионер МВД так и остался в СИЗО.

Заметим, что для сбора информации — имеется ли у бывшего скрытое имущество — Куляжева наняла двух юристов с силовым прошлым, заключив с ними договор и оплачивая услуги.

При этом, как выяснилось на сегодняшнем заседании, ряд обстоятельств дела признает не только Прохоров.

На старте следствия Руслан Заббаров написал явку с повинной. Но вымогательство он не признает. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Заббаров со своим защитником добровольно явились к следователю на первоначальном этапе следственных действий. От него поступила явка с повинной. Он последовательно давал показания и участвовал в следственных действиях», — выступила на заседании сегодня адвокат Рамия Гатауллина, попросив заменить реальный арест домашним и отпустить бывшего силовика к жене, двум детям и не слишком здоровым родителям.

Как уверяют источники «Реального времени», претензии в вымогательстве майор в отставке не признает. Лишь факт работы по договору.

Остальные подсудимые и их адвокаты эту позицию поддержали. А вот адвокат потерпевшего чиновника Нияз Абдразаков был категорически против: «Обстоятельства избрания меры пресечения не изменились, основания — тоже. Считаю смягчение меры пресечения невозможным».

В суде обвиняемый Александр Прохоров (слева) почти не отходил от представителя потерпевшего Нияза Абдразакова (справа). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Старший помощник прокурора Московского района Казани Ленар Миннебаев занял такую же позицию. В свою очередь Гатауллина указала — никаких реальных оснований, что ее клиент создавал помехи следствию или давил на свидетелей и потерпевшего нет. Однако суд посчитал нужным оставить Заббарова под стражей еще на три месяца.

Заинтересует ли Генпрокурутуру, СК и ФСЮ собранный экс-женой кейс?

До оглашения обвинений суд сегодня не дошел — Инесса Куляжева просила отложить заседания ввиду болезни ее защитника. Вениамин Чубаренко перенес операцию на ноге и сегодня на суд прийти не смог.

По телефону журналисту «Реального времени» адвокат сообщил, что полностью с пятью томами дела он и его клиентка до сих пор не ознакомлены. Прочитали лишь половину.

Гособвинитель комментировать детали уголовного дела журналистам отказался. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Следователь ограничила нас через суд сроком в 3 дня обвинив в затягивании, хотя другие обвиняемые и адвокаты продолжали процедуру изучения еще две недели. При этом решение суда нами было обжаловано, однако следователь не стала ждать апелляции и просто отказалась выдавать тома», — объяснил адвокат Чубаренко.

По его мнению, сделано это было с той же целью, с какой Заббарова держат под стражей уже 8 месяцев.

К слову обвинение против тройки предполагаемых обидчиков муниципального чиновника утверждала прокуратура Казани. «При этом прокурор Казани 22 года прожил на одной лестничной площадке с Куляжевым», подчеркнул защитник.

Источники «Реального времени» не исключают, что найденная ныне обвиняемыми юристами информация по заданию Инессы Куляжевой может представлять интерес для тех, кто призван контролировать доходы и расходы отдельно взятых чиновников. Отмечается, что некий кейс на 10 страницах уже направлен в Генпрокуратуру, ФСБ, СКР, МВД России, а также в аппарат президента страны и аппарат главы республики. В кейсе упоминаются загранкомандировки, квартиры, машины, а также ряд муниципальных тендеров на весьма солидные суммы. Приводить эти данные без проверки надлежащих органов не имеет смысла.

Следующее заседание запланировано после майских праздников.





Ирина Плотникова