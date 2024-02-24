Итоги дня: новые чемпионы на «Играх будущего», вторая годовщина СВО, смерть Вячеслава Лебедева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 24 февраля:
- США ввели санкции против «Совкомфлота».
- Южная Корея ввела 682 новых ограничения на экспорт продукции в Россию и Беларусь.
- Евросоюз за два года выделил Украине более €130 млрд.
- В Татарстане обустроят четыре площадки под строительство жилья за 133,3 млн рублей.
- Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков попали под санкции Австралии.
- В Татарстане в 2024 году планируют капитально отремонтировать 669 домов. На эти цели выделят 7 млрд рублей, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
- При освобождении Авдеевки российские войска отбросили ВСУ более чем на 10 километров.
- Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
- С начала года на покупку сельхозтехники в Татарстане потратили 1,2 млрд рублей.
- «Ак Барс» переиграл «Амур» в домашнем матче.
- Вторая годовщина СВО. С момента начала специальной военной операции на Украине прошло уже два года. События, которые начались 24 февраля 2022 года, запустили цепочку исторических и переломных моментов не только в стране, но и по всему миру. За это время Россия пережила многочисленные санкции, дала импульс развитию многополярного мира и обзавелась новыми территориями.
- В Татарстане в 2024 году в рамках национального проекта «Образование», двух государственных и четырех республиканских программ отремонтируют 185 объектов на 5,1 млрд рублей. В регионе обновят 47 школ и 21 детских садов.
- Boom ESports захватила лидерство в матче за третье место по Dota 2 на «Играх будущего».
- Команда из Казахстана XGod одержала победу над китайской Rare Atom в первой игре турнира по CS2 и лазертагу.
- Russian Cyborgs победила в финале соревнований СИБУР Кибатлетика на «Играх будущего».
- Российская команда Kuznya выиграла в турнире по фиджитал-единоборствам на «Играх будущего».
- Российская команда LoveKazan победила соперников из России — команду Donstu Esport в турнире по CS2+Лазертаг.
- G2 Invictus Gaming заняла третье место на турнире по Dota 2 на «Играх будущего».
Ключевые события 731-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.
- В районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
- Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.
- Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино И Вербовое Запорожской области.
- Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.
- В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
- Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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