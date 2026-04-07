Дом конца XIX века в Свияжске планируют включить в реестр ОКН России

В Свияжске дом конца XIX века планируют включить в реестр объектов культурного наследия России, следует из акта историко-культурной экспертизы ОКН Татарстана. Деревянный дом в два этажа расположен на ул. Троицкой, 4. На период существования Свияжской крепости в границах данного квартала находился государев казенный двор с артиллерийскими и продовольственными складами.

Жилой дом построили примерно в 1880 году. Данное срубное здание на кирпичном цоколе имеет прямоугольную форму, а фасады обшиты горизонтальным тесом и оформлены простыми наличниками с сандриками, ставнями на первом этаже, угловыми пилястрами и карнизом значительного выноса. Также в композиции есть треугольный фронтон.

Интерьер здания включает в себя потолочные тяги и карнизы, арочный проем в профилированном обрамлении, кирпичную печь, рассчитанную на обслуживание ряда помещений в доме.

В свое время в этом доме находились квартиры для учителей, потом — многоквартирным жилым домом для трех семей. С 2012 года дом числится в перечне объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Сейчас здание находится в ведении музея «Остров-град Свияжск».

Никита Егоров