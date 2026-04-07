Суд подтвердил законность включения парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Татарстане в реестр ОКН

Парк был разбит в 80-е годы XIX века по классической схеме с ориентацией подъездной аллеи на главное здание усадьбы

Комитет Татарстана по охране ОКН победил в суде, защитив статус парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи — уникального природно-исторического комплекса в Верхнеуслонском районе. Суды двух инстанций, включая Верховный суд республики, подтвердили законность приказа Комитета о включении парка в реестр объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба комитета.

— Приказ комитета о включении выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» в охранный реестр признан законным, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе судебного разбирательства комитет настоял на проведении повторной судебной экспертизы. Судебные эксперты посчитали, что парк включили под госохрану обоснованно, а также согласились с установленными границами территории объекта, включающими в себя вырубленный яблоневый сад.



Усадьба Нарышкиных — Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана — одно из самых живописных мест правобережья Волги. История этого места связана с двумя знаменитыми дворянскими родами: Нарышкиными (родственниками матери Петра I) и маркизами Паулуччи, к которым усадьба перешла в 1881 году.

Парк был разбит в 80-е годы XIX века по классической схеме с ориентацией подъездной аллеи на главное здание усадьбы. Здесь сохранились вековые аллеи лип, дубов и сосен, а само место было свидетелем многих исторических событий. В имении служил дьяконом дед Федора Шаляпина, а в гостях у маркизов бывали художник Николай Фешин и сам Шаляпин.

К сожалению, главный усадебный дом не сохранился — он был снесен в начале 2000-х годов. Однако парк с его уникальными многолетними насаждениями остался. В 2024 году Комитет по охране объектов культурного наследия включил парк в реестр объектов культурного наследия регионального значения.



Никита Егоров