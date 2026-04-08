В Татарстане на борьбу с раком в 2026 году выделят 288 млн рублей, в 2027-м — на 100 млн меньше

В конце прошлого года в республике насчитывалось 128,1 тыс. человек с опухолями

В Татарстане на борьбу с онкологией в 2026 году выделят 288,2 млн рублей в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в РТ». Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Из этой суммы 210,4 млн рублей составят федеральные средства, а 77,8 млн — республиканские. В 2027 году объем финансирования сократится на 100 млн.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Татарстане насчитывалось 128,1 тыс. человек с диагнозом ЗНО — это больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 127,3 тыс. человек.

Также в 2025 году выросло число впервые выявленных случаев: их зарегистрировали 20,3 тыс. (на 4,5% больше, чем в 2024‑м, когда было зафиксировано 19,5 тыс. случаев).

Цель программы — к 2030 году увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), живущих более 5 лет после постановки диагноза. Кроме того, кабмин рассчитывает повысить долю злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев ЗНО визуальных локализаций до 58,7%.

В понедельник, 6 января, глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. Первый пациент с меланомой кожи уже получил российскую вакцину. Им стал 60-летний мужчина из Курской области — у него меланома третьей стадии с метастазированием.



Рената Валеева