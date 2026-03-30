Уроки пожарной безопасности от «ТАИФ-НК»

Более 70 второклассников узнали, как обезопасить себя и окружающих в чрезвычайной ситуации

Как правильно заряжать телефон? Что такое «эффект линзы»? Что делать при возникновении пожара, если остался один дома? Ответы на эти и другие жизненно важные вопросы теперь знают ученики 21-й школы в Нижнекамске. Открытый урок по пожарной безопасности для второклассников провели ведущий инженер по промышленной безопасности АО «ТАИФ-НК» Альберт Гасимов и инженер отделения профилактики пожаров пожарной части №90 Ольга Кутергина. Во время занятия дети не только запомнили, как действовать в чрезвычайной ситуации, но и своими глазами увидели принцип работы огнетушителя и настоящий костюм пожарного.

Безопасные каникулы

Первый урок по пожарной безопасности в 21-й школе Альберт Гасимов и Ольга Кутергина провели в прошлом году. С лекцией тогда они пришли в первый класс, где учился сын Альберта. Встреча оказалась настолько интересной и познавательной, что представители пожарной части и нефтеперерабатывающего предприятия обещали вернуться вновь и рассказать о правилах поведения при пожаре уже всей параллели.

— Мы всей семьей участвовали в экологическом конкурсе. Тогда и возникла идея провести профилактическую беседу в школе. Ребятам наш урок очень понравился. Большое спасибо Ольге Кутергиной. Она не только сотрудник пожарной части, но и профессиональный психолог, умеет работать с детьми. Сегодня на урок придут семьдесят детей, и, честно говоря, у меня коленки трясутся, — смеется Альберт Гасимов.

Волнения были напрасны. С первых минут урока гости захватили внимание ребят.

— Впереди каникулы, вы уже остаетесь дома одни? — спросила у детей Ольга Кутергина.

— Да! — хором ответили второклассники.

— Мы пришли рассказать, как вести себя, если в квартире возник пожар, что такое противопожарный режим, почему нельзя поджигать сухую траву и оставлять после себя пустые стеклянные бутылки. Каждый должен знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить себя и окружающих, — продолжила инженер отдела профилактики пожаров.

А еще Ольга Кутергина рассказала ребятам, как правильно заряжать телефон, пользоваться микроволновкой, почему нельзя тушить водой горящее масло на сковороде и куда звонить в случае возникновения пожара.

Учимся играя

Для закрепления материала дети посмотрели мультфильм о правилах пожарной безопасности и сыграли в игры: собирали пожарную машину и большие пазлы. Но больше всего в восторг ребят привели огнетушитель и защитный костюм пожарного, в него на протяжении всего урока был облачен Альберт Гасимов. Для него это привычная одежда: до работы в «ТАИФ-НК» он более 10 лет нес службу в пожарной охране. Имеет звание капитана.

— Это БОП — боевая одежда пожарного. Она не горит и не промокает! — сообщила детям Ольга Кутергина, показывая на защитный костюм. — В ней наш пожарный чувствует себя безопасно. Боевая форма состоит из куртки и комбинезона. Еще есть ремень, к которому пристегиваются карабин и топорик. И, конечно же, шлем-каска. Она очень плотная! Она убережет, даже если что-то упадет сверху. Для лица тоже предусмотрена специальная защита.

В этот момент дети не смогли усидеть на своих местах. Они вскочили и дружно побежали к пожарному.

— Вот это да! — не скрывая эмоций, восхищались ребята, щупая руками костюм. Одной девочке повезло больше всех — шлем-каску она примерила на себя.

— Ой, какой тяжелый, — поделилась открытием ученица второго класса.

До новых встреч

В завершение встречи Альберт Гасимов и Ольга Кутергина подвели итоги конкурса рисунков на тему пожарной безопасности, объявленного незадолго до урока. Победители и призеры получили памятные подарки от АО «ТАИФ-НК». Кроме того, Альберт Гасимов передал ребятам брендированные блокнотики от федерального ведомства Росприроднадзора и призвал всех участвовать в международном экологическом конкурсе «Дело — каждого», победителем которого его семья стала в прошлом году.

Встреча с представителями пожарной охраны и компании АО «ТАИФ-НК» оставила у детей незабываемые впечатления. После урока ребята наперебой делились новыми знаниями.

— Если в квартире начался пожар, нужно намочить тряпочку и прикрыть ею нос. Если входная дверь заперта, выйти на балкон, позвонить по номеру 112 и позвать на помощь соседей и прохожих, — рассказал Матвей Малютин, ученик 2 «А» класса.

— Если загорелось масло на сковородке и квартиру начал заполонять дым, то нужно намочить полотенце и накрыть им сковородку. Также можно закрыть сковородку крышкой, главное, чтобы перестал поступать кислород. Водой тушить нельзя — это очень опасно, — поделилась полученными знаниями Ангелина Марданочина, ученица 2 «Б».

— Мне очень понравился дядя-пожарный, который рассказал, как вести себя в лесу. Уходя, надо потушить костер, убрать за собой мусор, особенно стеклянные бутылки — из-за них может загореться сухая трава. Солнечные лучи могут нагреть поверхность через стекло. Это называется «эффект линзы», — поделилась правилами пожарной безопасности еще одна ученица 2 «Б» Полина Прокина.

— В нашем классе уже не в первый раз проходят занятия с представителями «ТАИФ-НК» и пожарной охраны. В том году тоже было очень интересно. Мы все примерили костюм пожарного и ощутили его тяжесть. В этом году урок охватил вторые классы, чтобы как можно больше детей узнали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Ребята теперь знают, что нельзя вставать в полный рост при задымлении, нужно ползти к выходу, закрывать двери, чтобы избежать доступа кислорода, и ни в коем случае не пользоваться лифтом. Они также понимают, что спички — не игрушки, и знают, как безопасно обращаться с электроприборами, — подчеркнула важность уроков классный руководитель 2 «Б» класса Альбина Вахитова.

По словам Альберта Гасимова, это не последний урок в 21-й школе с представителями АО «ТАИФ-НК». В следующий раз занятия будут посвящены экологии — дети будут учиться бережно относиться к природе.

— Мы хотим узнать, смогут ли ребята самостоятельно вырастить растения из семян. Они будут следить за процессом и потом расскажут об этом. Пока я собираю идеи, думаю, лучше какое семя выбрать, чтобы оно легче росло. Также нужно подготовить стаканчики, пульверизаторы, землю. Важно, чтобы дети сами заполняли горшочки землей и могли навести после себя чистоту в классе, — рассказал о планах Альберт Гасимов.

Не ставят на паузу в АО «ТАИФ-НК» и открытые уроки по пожарной безопасности — в ближайшее время планируют провести занятие в подшефной 10-й школе.