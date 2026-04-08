«Крокус Сити Холл» стал целью террористов вместо «Москва-Сити»
Исполнители оценили башню как неподходящую, конечную цель указал куратор, скрывающийся за пределами России
Первоначальной целью террористов, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», изначально рассматривалась одна из башен делового центра «Москва-Сити», сообщает ТАСС.
По данным участников судебного процесса, исполнители сочли здание неподходящим и выбрали концертный зал в Красногорске. Куратор операции под псевдонимом Сайфулло, который объявлен в розыск за пределами РФ, направил террористов к новой цели.
Ранее «Реальное время» писало, что организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали совершить второй теракт на территории Москвы, однако отказались от этой идеи и решили атаковать только «Крокус» усиленной группой боевиков.
