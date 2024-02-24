Австралия ввела санкции против Лейлы Фазлеевой и Рината Садыкова

Фото: Платонов Максим

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков попали под санкции Австралии. Документ опубликован на сайте австралийского МИДа.

Рестрикции наложили и на АО «Эникс». Предприятие, которое с 1988 года ведет разработку беспилотных комплексов различного назначения, находится в Казани и уже попало под санкции США.

Всего санкции ввели против еще 55 россиян и 37 организаций. Их приурочили ко второй годовщине начала Россией спецоперации на Украине.

Накануне Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

США включили в черный список ОЭЗ «Алабуга» и ее руководителей. Кроме того, санкции коснулись Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, ООО «Инжиниринговые решения» (Набережные Челны), ООО «Технократия» (Казань), ООО «Валма» (Набережные Челны), завода «Элекон» (Казань) и различных компаний, расположенных в особой экономической зоне, включая производителя автомобилей Aurus.

Канада наложила санкции на АО «Казанский завод синтетического каучука», АО «Радиоприбор» (Казань), АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Казань), АО «Ремдизель» (Набережные Челны) и АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (Зеленодольск).



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