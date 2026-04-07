«Я не вымогал»: за что в Казани закрыли подполковника военной бригады из Воронежа

Замкомандира военной части Станиславу Савватееву вменяют получение взятки в особо крупном размере

Фото: Артем Дергунов

Подполковника Станислава Савватеева при задержании положили на пол в штабе воронежской военной части 2 апреля, в выходные Казанский гарнизонный военный суд продлил на 72 часа срок его задержания, а вчера арестовал по делу о взятках за перевод контрактников в тыл. По данным источников «Реального времени», общий объем коррупционных вознаграждений тянет на 20 млн рублей, и их посредник из Альметьевска уже под домашним арестом. Обвиняемый — начальник технической части — замкомандира военной бригады по вооружению — вину отрицает.

Савватеев связи с Татарстаном отрицает

В военный суд из полицейского изолятора Станислава Савватеева доставили трое оперативников экономической полиции. В зале он познакомился с назначенным казанским адвокатом — Айнуром Гараевым, и дал короткий комментарий о своем деле.

Подполковник сказал — его обвиняют в коррупционных действиях. На вопрос о взятках за перевод в тыл заявил: «Мною такие действия не осуществлялись». При этом поделился — на практике для такого перевода требуются существенные факторы — к примеру, состояние здоровья, семейные обстоятельства и пр.

— Тогда почему вы здесь? — уточнила журналист «Реального времени»

— По большей мере — по оговору... Я скажу так — не вымогал ни у кого никаких денег...

На контрактной службе Станислав Савватеев с 2005 года.

Савватеев также отрицал какие-либо связи с Татарстаном. Суду он сообщил — родился 41 год назад в Бурятии. Служит по контракту 21-й год, с ноября 2005-го. В настоящее время — в войсковой части №31895 в должности заместителя командира бригады по вооружению — начальника технической части. Имеет звание подполковника. Женат.

На заседании рассматривалось ходатайство замруководителя 384-го военного следственного отдела СКР Михаила Шуравина о водворении военнослужащего из Воронежа под арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Старший помощник Казанского военного прокурора Жахонгир Абдулхаков просил о переводе процесса в закрытый режим, указывая — в материалах есть документы с грифом «Для служебного пользования».

Представитель СК, а также задержанный и его адвокат эту позицию поддержали.

Председательствующий судья Эдуард Сафонов ходатайство удовлетворил. Забегая вперед — в субботу суд лишь продлил срок задержания Савватеева на 72 часа, по его же просьбе — задержанный просил не рассматривать вопрос об аресте без его договорного защитника.

6 апреля во второй половине дня адвокат Сергей Коломиец прилетел в Казань вместе с супругой своего подзащитного. На заседании он просил о более мягкой мере пресечения для подполковника, на иждивении которого находятся — двое несовершеннолетних детей. От комментариев по существу дела адвокат воздержался: «Следствию нужно время, чтобы во всем разобраться».

— Мой муж не виноват, его подставили! — заявила супруга Савватеева «Реальному времени».

По словам женщины, вину на подполковника переложил один из его подчиненных — рядовой, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество и заключивший контракт с Минобороны, чтобы избежать реального срока. Супруга рассказывает — ее семья проживает в служебной квартире, полученной от части на условиях социального найма, никаких предметов роскоши не имеет. За участие в боевых действиях в зоне СВО Станислав награжден медалями Жукова и Суворова.

Изучив доводы сторон, Казанский гарнизонный военный суд арестовал офицера из Воронежа до 1 июня.

Версия следствия: взятки за службу «вдали от боевого соприкосновения»

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали Савватеева 2 апреля в Воронеже, в штабе 9-й гвардейской бригады управления — воинской части войск связи сухопутных войск РФ. После Великой Отечественной войны она была известна как Львовско-Берлинская бригада, награжденная орденами Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды.

Каким образом прославленное в прошлом армейское подразделение попало в коррупционный скандал? В распространенном ранее релизе пресс-службы управления ФСБ по Татарстану ответа на этот вопрос нет.

В нем говорится, что преступную схему чекисты выявили совместно с коллегами из экономической полиции МВД Татарстана: «Житель города Альметьевска организовал преступную схему, по которой предлагал гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, передать через него взятку в размере 1,3 млн рублей воинским должностным лицам за дальнейшее прохождение указанными гражданами военной службы в тыловом подразделении, вдали от боевого соприкосновения с противником».

В случае согласия предполагаемый организатор передавал родственникам военнослужащих контакты для перечисления взятки. «Полученные деньги в дальнейшем перераспределялись между участниками преступной группы», — сообщили в региональном УФСБ.

Мобилизованные из Татарстана граждане попадают не только в татарстанские спецподразделения, но и в войсковые части, основным местом дислокации которых является не прифронтовая зона.

Фабула описанного не содержит информации — получали ли взяткодатели коррупционную услугу в виде перевода в тыл, и сколько человек успели перечислить деньги. Один из источников «Реального времени» отмечает, что общий размер коррупционных взносов составил порядка 20 млн рублей. При этом уголовное дело возбуждено по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а вовсе не о мошенничестве. Что означает — участники схемы старались исполнить обязательства.

Каким образом? Тут есть нюансы. Мобилизованные из Татарстана граждане попадают не только в татарстанские спецподразделения, но и в войсковые части, основным местом дислокации которых является не прифронтовая территория, а любые регионы России — Алтайский край, Пермь, тот же Воронеж или Рязань.

Но кроме основной базы у каждой части в нынешнее время есть и другие места группировки сил — будь то тренировочные лагеря в другом регионе или зона боевых действий. И командование части самостоятельно, без согласования с Минобороны страны, вправе решать — кого из бойцов и куда перевести. Именно по такой схеме и работала выявленная группа, поделился один из источников «Реального времени».

Военком Альметьевска не в доле?

Задержания проводились сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из МВД Татарстана. Причем сразу в трех регионах России. На кадрах оперативной съемки видно, что один из фигурантов пытался скрыться на авто и оперативникам пришлось выбивать стекла. Предполагаемого организатора задержали в Альметьевске, еще двоих — в Воронежской и Белгородской областях. Их имена и позицию по делу силовики пока не раскрывают. В Казанский военный суд на меру пресечения доставили лишь одного. Еще одного, говорят, допросили и отпустили...

Один из фигурантов громкого дела дал показания против военкома Альметьевска.

В то же время «Реальному времени» удалось выяснить — 3 апреля Вахитовский райсуд Казани отправил под домашний арест 41-летнего Владимира Сальникова, частного предпринимателя из Альметьевского района, который с октября 2025-го работал в сфере подбора персонала. Он привлекается за посредничество взятке в особо крупном размере.

Один из источников «Реального времени» отмечает — именно этот предприниматель фигурирует сразу в двух уголовных делах: в роли заявившего о преступлении взяткодателя в деле военкома Альметьевска Руслана Корникова и в роли посредника взятке в истории с получением средств от военнослужащих. Адвокат Сальникова комментировать детали преследования своего клиента отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

При этом собеседники издания подчеркивают — информации о причастности подполковника Корникова к коррупционному переводу из фронтовиков в тыловики в данный момент нет.

Вину в получении взятки подполковник Руслан Корников не признает.

Те 700 тысяч рублей, что военком получил 1 апреля в Альметьевске, силовики считают платой за покровительство деятельности предпринимателя Сальникова в сфере поиска кандидатов в контрактники. Причем, по версии спецслужб, ранее подполковник Корников передал частнику данные о четырех добровольцах, которые самостоятельно обратились в военкомат.

По документам рекрутера эти же добровольцы были оформлены как заключившие контракт при его содействии, за что предпринимателю полагалось вознаграждение — по 300 тысяч рублей за привлечение каждого, а всего 1,2 млн рублей — в качестве стимулирующих выплат через муниципалитет. Из этой суммы 1 млн 56 тысяч предназначались военкому Альметьевского района, считают силовики.

В пятницу Казанский гарнизонный военный суд избрал «домашку» для подполковника Корникова, а в понедельник отправил в СИЗО подполковника Савватеева.

Сам Корников, напомним, факт получения средств признал, но с обвинением в получении взятки не согласен. На его допросе якобы звучала версия, что деньги планировалось передать дальше...

По делам военкома Альметьевска и военных «решал» созданы следственные группы. Появятся ли новые эпизоды — покажет время.