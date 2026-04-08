Wildberries начала продажи товаров из Эфиопии в Россию

На первом этапе доступны кофе, текстиль, косметика и предметы интерьера, доставка занимает около двух недель

Компания Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии в Россию. На первом этапе на маркетплейсе доступны кофе, текстиль, кожаные изделия, косметика и предметы интерьера, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на конференции КИТ-2026.

Срок доставки товаров в РФ составляет около двух недель, в зависимости от категории. Wildberries разворачивает логистическую инфраструктуру для обмена товарами между странами, включая сотрудничество с почтовой службой Эфиопии Ethiopost.

На втором этапе российские продавцы смогут реализовывать свою продукцию на эфиопском рынке, что также планируется в 2026 году.

Ранее «Реальное время» писало, что Wildberries и Russ купила транспортные активы «Ситимобила» и еще двух компаний.

Ариана Ранцева