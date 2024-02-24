Южная Корея ввела экспортные ограничения против России и Беларуси

Южная Корея ввела 682 новых ограничения на экспорт продукции в Россию и Беларусь.

В перечень товаров, которые с высокой вероятностью могут использоваться в производстве вооружения, попали авиакомплектующие, станки, спецтехника, аккумуляторы, автомобили с объемом двигателя более двух литров и другие.

Для экспорта перечисленных товаров в РФ южнокорейским компаниям потребуется получение специальной лицензии. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина