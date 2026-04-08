Трамп заявил о «золотом веке» Ближнего Востока после перемирия с Ираном

Президент США связал перспективы региона с открытием Ормузского пролива и снижением напряженности между сторонами

Президент США Дональд Трамп заявил, что после перемирия с Ираном и открытия Ормузского пролива регион Ближнего Востока может вступить в «золотой век». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Иран и другие стороны заинтересованы в снижении напряженности. Он также отметил, что США намерены помочь восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив и поддержать процессы экономического восстановления.

— Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс реконструкции. Мы будем загружаться всевозможными товарами и просто «слоняться без дела», чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Подобно тому, что мы переживаем в США, это может стать золотым веком Ближнего Востока, — написал Трамп.



Ариана Ранцева