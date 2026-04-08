СВР РФ заявила о тайной проработке ядерного оружия в ЕС

По данным спецслужбы, немецкие специалисты могут получить достаточное количество плутония для взрывного устройства в течение месяца

СВР РФ заявила, что в Евросоюзе якобы приступили к тайной проработке создания собственного ядерного оружия. По данным спецслужбы, немецкие специалисты могут скрыто получить достаточное количество плутония для ядерного взрывного устройства в течение месяца.

В сообщении СВР также утверждается, что руководство ЕС якобы следует опасным путем, способным подорвать международную систему нераспространения ядерного оружия. Россия обращает внимание США и других стран на необходимость не допустить создания ЕС собственного ядерного оружия.

Ариана Ранцева