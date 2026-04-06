Рахимова за такое уволили: «Рубин» с трудом обыграл главного аутсайдера РПЛ

Команда Артиги едва не потеряла очки в матче с «Сочи», а к испанцу начали возникать серьезные вопросы

«Рубин» одержал выездную победу над «Сочи» с минимальным счетом 1:0 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч на 20-й минуте забил Руслан Безруков. После этого казанцы бросили играть и только отбивались от атак последней команды чемпионата. Как «Рубину» удалось выиграть и почему победа породила много вопросов к Франку Артиге — в материале «Реального времени».

Матч могли отменить

Игра «Рубина» в гостях против «Сочи» проходила на фоне прошедшей день назад большой вражеской атаки беспилотниками. В воскресенье в Краснодарском крае и в самом Сочи пять раз звучали сирены и вводился режим «Беспилотная опасность». В связи с этим почти все рейсы в местный аэропорт задерживались, в том числе из Казани. Ожидалось, что в выходной из столицы Татарстана вылетят на игру некоторые руководители клуба и представители прессы. Однако самолет перенесли на понедельник и на начало матча они уже не успевали.

Утром появилась информация, что встречу вовсе могут отменить. Но не из-за военных моментов, а в связи с возможным опозданием судьи. Рейс, на котором летел арбитр Никита Новиков приземлился в Астрахани и он рисковал не доехать на игру. При этом его помощники добрались без происшествий, поэтому все ждали лишь главного судью. Для Новикова, работавшего ранее в чемпионате только резервным, этот матч был дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ). В итоге он успел и смог самостоятельно вывести команды на поле.

Оставался риск остановки поединка по ходу встречи. Уже бывали случаи, когда спортивные мероприятия в Сочи прерывались из-за атак на город. Впрочем, игра прошла в комфортной обстановке и ничто не помешало досмотреть футбол от начала до конца.

Помимо проблем с атакой беспилотников «рубиновых» интересовала готовность Мирлинда Даку выйти на поле. Лучший бомбардир казанцев пропустил все четыре предыдущих матча в весенней части из-за травмы. В этот раз албанец значился в заявке, а вот летний новичок Дениль Мальдонадо по неизвестным причинам отсутствовал даже в числе запасных.

«Рубин» бросил играть после забитого гола

Сам футбол на поле был не лучшего качества. Первые 15—20 минут команды потратили на то, чтобы привыкнуть друг к другу. Затем «Рубин» воспользовался секундной слабостью сочинцев и открыл счет. На 18-й минуте Андерсон Арройо столкнулся в центре поля с защитником Кириллом Заикой и последний получил травму носа. Пока врачи приводили россиянина в порядок, казанцы через его зону организовали гол. Игнасио Начо Сааведра длинной «закидушкой» нашел Арройо, который отпасовал в центр, где Руслан Безруков добил мяч в сетку — 0:1 в пользу казанцев.

Тут же «Сочи» мог сравнять. Далер Кузяев заснул с мячом возле подходов к штрафную, его обокрал Максим Мухин и бил с опасной близости, но Евгений Ставер ногой вытащил удар. Далее хозяева имели еще пару неплохих эпизодов, которые завершились бездарно.

На этом активность «Рубина» закончилась. Думалось, что только до перерыва, а оказалось до конца матча. Складывалось впечатление, будто Франк Артига так и не придумал, как его команда будет действовать в атаке. Стартовая атакующая тройка Безруков — Ходжа — Грипши была скопирована с победной игры против «Локомотива». Только вот москвичи тогда действовали с позиции фаворита, а в Сочи казанцам противостоял главный аутсайдер чемпионата.

Ничего не поменялось даже после выходов форвардов Жака Сиве и Мирлинда Даку. Появление албанца стало единственным светлым пятном для «Рубина», если не считать действия Ставера. Голкипер казанцев, минимум, дважды отразил удары соперника с убойных позиций. Самым запоминающимся стал «сейв», где вратарь отбил выстрел Заики через себя с двух метров.

Черноморцы же могут без зазрения совести говорить, что им не повезло. В середине второго тайма дважды в одной атаки сочинцы угодили в каркас ворот. Вначале в штангу зарядил Мухин, а отскок с линии вратарской в пустые ворота не сумел добить Захар Федоров, попавший в перекладину. Также был момент, когда судьи отменили гол Александра Коваленко из-за офсайда. «Сочи» полностью контролировал ход встречи и доминировал весь второй тайм, но три очка сегодня увез «Рубин».

«Это «Рубин» такой печальный стал или «Сочи» сыграл хорошо?»

В студии «Матч ТВ» после матча в Сочи прекрасными словами разразился экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов. Он удивленно вопрошал: это «Сочи» так классно сыграли или «Рубин» настолько слаб? Ответа эксперт не нашел.

— Где раньше такой «Сочи» был? Или «Рубин» такой печальный стал? Хотя нам говорили, что Артига пришел строить комбинационный футбол. И тут два таких подряд тяжелых матча с «Крыльями Советов» и теперь с «Сочи». Это никак не увязывается с тем, что нам декларировали, — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Сложно не согласиться с экспертом. Игра вызвала неописуемое удивление. Ожидания от матча в исполнении «Рубина» отличались от увиденного в реальности. Кроме свежести Безрукова в моменте с голом и «сейвов» Ставера ничего и не вспомнишь. Совсем растворился Назми Грипши, не выглядел готовым Кузяев. И это уже второй тур подряд, ведь в Самаре с «Крыльями Советов» было тоже самое.

«Рубину» в Сочи не хватало голодных до футбола игроков. Почему Артига так и не дал шанс Даниилу Кузнецову и Никите Васильеву — непонятно. Как и то, что два других молодых дарования Даниил Моторин и Энри Мукба даже не попали в заявку. И когда еще давать игровую практику своим местным воспитанникам, если не в матчах с аутсайдерами? По-хорошему, «Рубин» давно доигрывает чемпионат и встреча с «Сочи» ничего не значила. Но даже в такой ситуации Артига, буквально, игнорит молодежь.

Рахимова за такое отношение к молодым воспитанникам и ужасному качеству футбола уволили в январе. Испанца пока держат результаты. При Артиге «Рубин» не проигрывает уже четыре матча подряд. Только вот никакой радости от таких побед над худшими командами нет.

«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 20, Безруков (Арройо).

Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16:30 по московскому времени. После двух подряд невзрачных поединков от казанцев будут ждать яркой победы. Проигрывать казанцам нельзя, ведь в соперниках еще один представитель подвала турнирной таблицы, а тренирует его татарский тренер Ильдар Ахметзянов.