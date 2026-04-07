Татарстан и Брестская область подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает обмен делегациями и совместные проекты в экономике, науке и культуре

В казанском Кремле подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Брестским областным исполкомом Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе раиса РТ.

Документ подписали раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель исполкома Петр Пархомчик. Соглашение предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Сегодня же в казанском Кремле состоялась встреча Минниханова и Пархомчика, на которой обсуждались дальнейшие шаги по обмену делегациями и реализации совместных проектов.

Напомним, 5 декабря 2024 года Минск и Казань стали городами-побратимами. Власти муниципалитетов обмениваются опытом в сфере экономики, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и туризма.

Ариана Ранцева