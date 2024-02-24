Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

В Москве скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вячеславу Лебедеву было 80 лет. Он родился в Москве 14 августа 1943 года. В 1968 году он окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Спустя два года был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. Председателем Верховного Суда России Лебедев стал в 1989-м.

— В.М. Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни — Правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность, — сказано на сайте суда.

Информация о дате и месте похорон появится позднее.



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