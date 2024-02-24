Российская команда LoveKazan победила соперников из России — команду Donstu Esport в турнире по CS2+Лазертаг

Российская команда LoveKazan оказалась сильнее своих соперников из команды Donstu Esport в первой половине игры, а вот состав Donstu показали отличную игру во второй.

На картах игроки LoveKazan вырвались вперед, однако уступили во второй половине турнира, где велась стрельба из лазертаг-оружия. Тем не менее по сумме двух половин LoveKazan одержали победу.

На первой карте CS2 LoveKazan выиграли свой пик со счетом 13-4, а пик соперника 13-11. В лазертаге проиграли 0-7.

Турнир прошел в дружественной атмосфере, а болельщики команды LoveKazan активно поддерживали игроков.

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Нафиса Миннехузина