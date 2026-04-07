В ряде районов Татарстана затопило пять низководных мостов

В результате подтопления пострадавших нет

По состоянию на 7 апреля в Татарстане затопило пять низководных мостов в четырех районах республики, сообщило ГУ МЧС России по региону в Мах. Также подтопило 31 приусадебный участок в пяти населенных пунктах и три грунтовые дороги в трех районах.

За последние сутки подтопило низководный мост на реке Чаж в населенном пункте Терси Агрызского района. Сейчас там ограничено движение пешеходов и автомобилей, выставлены запрещающие знаки и ограждение.

— В результате подтопления пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена. Объездные пути имеются. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на реках сохраняется паводковая обстановка.

Никита Егоров