В Казани выросла подростковая преступность впервые за 20 лет

Мер города Ильсур Метшин также назвал скрытую причину протестов у подростков

За последние 20 лет в Казани количество подростков, которые совершили преступления в Казани, снизилось в четыре раза, до 221, а число самих преступлений — втрое, до 315, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

При этом, как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, в 2024—2025 годы в городе впервые за первые два десятилетия подростковая преступность вновь пошла вверх. Он подчеркнул, что проблема правонарушений несовершеннолетних будет существовать всегда. Однако все их протесты часто являются скрытой просьбой о внимании, любви и признании, обратил внимание Метшин.

— Наша с вами общая задача — создать условия для того, чтобы каждый подросток чувствовал, что он не изгой, — сказал градоначальник.

Он также связал негативный тренд с влиянием виртуальной среды. По его словам, в Украине работают спеццентры, которые нацелены на вовлечение подростков из России в диверсионную и террористическую деятельность.

— Последствия такой работы проявляются в том числе в нападениях на школы, — добавил мэр Казани.

Метшин также поручил масштабировать институт наставничества: сегодня 521 наставник курирует 688 несовершеннолетних. Если ребенок чувствует внимание, то поменяется и климат в семье, подчеркнул мэр.

Никита Егоров