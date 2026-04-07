На молочном комбинате Бугульмы выявили долг по зарплате
63 работникам не выплатили более 7,5 млн рублей с июня 2025 по апрель 2026 года
Бугульминская городская прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на Бугульминском молочном комбинат, сообщает Генпрокуратура России.
По данным надзорного ведомства, с июня 2025 года по апрель 2026 года директор предприятия, располагая денежными средствами, направлял прибыль на другие нужды. В результате образовалась задолженность по заработной плате перед 63 сотрудниками на сумму более 7,5 млн рублей.
Прокуратура внесла представление руководителю предприятия и направила в суд 32 иска о взыскании задолженности по заработной плате.
Материалы проверки также переданы в следственные органы. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Вопрос погашения задолженности перед работниками находится на контроле прокуратуры.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Челны-Мясо», обвиняемого в невыплате заработной платы.
