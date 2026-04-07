Речной рейс Набережные Челны — Соколка отменили из-за финансовых трудностей

17:13, 07.04.2026

При этом Минтранс Татарстана может найти способ возобновить регулярные рейсы по маршруту

Фото: Динар Фатыхов

Теплоход М-8 не выйдет в навигацию в 2026 году на маршрут Набережные Челны — Соколка. Причина отмены — финансовые трудности, сообщили на официальной страничке маршрута в соцсетях. Возможное возобновление регулярных рейсов зависит от решения Минтранса республики.

— Уважаемые пассажиры! Из-за финансовых трудностей теплоход М-8 не выйдет в навигацию 2026 года, — говорится в сообщении пресс-службы теплохода.

При этом в пресс-службе допустили, что Минтранс Татарстана может найти способ возобновить регулярные рейсы по маршруту.

По словам самих пассажиров, теплоход М-8 много лет выручал их на рейсе Набережные Челны — Соколка, когда не стало теплоходов «Заря» и «Метеор». Это судно, как сказали они, забирало пассажиров из Тукаевского, Елабужского, Нижнекамского и Мамадышского районов, а также из Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска.

Ранее сообщалось, что перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.

Никита Егоров

