Налоговики уходят от выборочного контроля к автоматике, а рынок «обнала» рухнул на четверть

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

В мире российских налогов на прошедшей неделе вновь активно обсуждалась проблема пополнения бюджета страны. Так, для богатейших компаний рассматривали идею добровольных пожертвований, а простым гражданам «обещали» тщательнее отслеживать попытки незаконного предпринимательства. Что важного произошло за последние семь дней в налоговой сфере — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Добровольные пожертвования в виде налогов

Налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) для российских компаний вводить пока не намерены, сообщил на неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, условий для введения такого налогообложения просто нет, потому что многие крупные фирмы в стране «в убытках сидят».



При этом возможная формула windfall tax, по мнению Шохина, может быть такой: «Берем два года текущих, последних два года и два предыдущих, сравниваем прибыль, смотрим, была ли где-то сверхприбыль, облагаем ее каким-то налогом — это нормально».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тема добровольных пожертвований бизнеса обсуждалась в рамках съезда бизнес-объединения с президентом Владимиром Путиным 26 марта. Тогда сообщалось, что ряд бизнесменов выразили желание сделать «взносы» в бюджет страны. Позже информацию косвенно подтвердил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.



Глава РСПП Шохин отметил, что просто так внести пожертвования в бюджет не получится. Подобные взносы необходимо оформить в виде налога. В 2023 году уже вводился и был применен механизм обложения компаний налогом на сверхдоходы. Сейчас этот способ налогообложения могут повторить.



В России рухнул рынок «обнала»



Центробанк на неделе отчитался о резком падении объемов незаконного обналичивания денег во всех секторах экономики в России. Показатель снизился почти на четверть, на 24,8%, и составил 48,3 млрд рублей. В 2024 году рынок «обнала» оценивался в 64,2 млрд рублей.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

На 19% снизился объем подозрительных операций — с 90 до 72,6 млрд рублей. В банковском секторе обналичивание средств уменьшилось на 28%. Здесь снижение объясняется экспертами ЦБ РФ «прикрытием» двух наиболее распространенных схем. Так, на 24% меньше стало «веерных» переводов на счета физлиц от компаний без реальной хозяйственной деятельности, а также на 5% сократился объем операций с признаками вывода денег за рубеж.



Рынок «обнала» в России ушел на понижение в том числе из-за жесткого контроля физических лиц-дропов. Обычно через них шли расчеты у нелегального бизнеса, который выводил средства на обычные банковские карты. Центробанк зафиксировал, что средняя сумма операций на одного дропа снизилась с 1—3 млн рублей до 100—150 тыс. рублей. Кроме этого, в несколько раз сократился объем подозрительных операций по счетам дропов.

Фейк с губернатором



Информацию о введении отдельного налога на снятие наличных назвали фейком. С опровержением пришлось выступить властям Свердловской области. Оказалось, что местным жителям мошенники начали рассылать сгенерированное видео с участием губернатора региона Дениса Паслера. На самом же деле глава региона не делал никаких заявлений на эту тему.



— Злоумышленники преследуют цели по нагнетанию общественной напряженности и дискредитации высшего должностного лица,— сказано в сообщении департамента.



С аналогичными случаями столкнулись жители еще нескольких российских регионов. Таким способом мошенники попытались воспользоваться моментом, когда население в России активно начало снимать средства со счетов в банках. В январе россиянами было выведено около 1,6 трлн рублей — максимум с марта 2022 года.



От выборочного контроля к автоматизированному



С 2027 года ФНС и Центробанк начнут обмениваться информацией о безналичных доходах граждан, сообщают источники «Коммерсанта». Автоматическому контролю будут подлежать неподтвержденные поступления на сумму свыше 2,4 млн рублей в год. Это позволит выявлять случаи незаконной предпринимательской деятельности и тех, кто обязан декларировать доход, но не делает этого.

Под прицел попадут только регулярные поступления от широкого круга лиц, а переводы от родственников и другие операции, не связанные с бизнесом, останутся вне контроля. Лимит в 2,4 млн рублей выбран не случайно: он соответствует максимальному доходу для самозанятых и порогу для применения ставки НДФЛ 13%. В ФНС заверили, что добросовестные граждане, которые честно декларируют доходы и платят налоги, не столкнутся с дополнительными проверками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если же налоговая обнаружит незадекларированные доходы, будет инициирована проверка с возможным доначислением налогов по ее итогам.

Но важным в этой новости является не столько сам факт такой «слежки», а что налоговики перейдут от выборочного контроля к автоматизированному. «Автоматика» сама отследит потенциальных нарушителей по ранее заданным индикаторам. Рисков «попасть» под контроль при такой системе становится гораздо больше. Впрочем, для большинства граждан изменения пройдут незамеченными. В 2024 году в стране, по данным статистики, лишь 3% работающего населения имело доходы сверх 2,4 млн рублей.